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Сегодня, 09:33

«Реал» летом готов купить Фабиана Руиса

Виктория Кравченко

Мадридский «Реал» хочет купить полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Николо Скира в Twitter.

По данным источника, мадридцы следят за игроком. В его покупке заинтересован лично главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Переговоры между «Наполи» и Руисом пока приостановлены. Сам игрок хочет вернуться в Испанию.

В этом сезоне серии А Руис участвовал в 21 матче, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Реал
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2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
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8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
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 Верона 26 10 7 9 49-42 37
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 Торино 25 9 6 10 32-26 33
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 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
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 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
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 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
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 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Ромеро Луис Альберто

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Антонио Кандрева

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