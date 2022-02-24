«Реал» летом готов купить Фабиана Руиса

Мадридский «Реал» хочет купить полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Николо Скира в Twitter.

По данным источника, мадридцы следят за игроком. В его покупке заинтересован лично главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Переговоры между «Наполи» и Руисом пока приостановлены. Сам игрок хочет вернуться в Испанию.

В этом сезоне серии А Руис участвовал в 21 матче, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.