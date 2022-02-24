«Реал» летом готов купить Фабиана Руиса
Мадридский «Реал» хочет купить полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Николо Скира в Twitter.
По данным источника, мадридцы следят за игроком. В его покупке заинтересован лично главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Переговоры между «Наполи» и Руисом пока приостановлены. Сам игрок хочет вернуться в Испанию.
В этом сезоне серии А Руис участвовал в 21 матче, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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|7
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|38-50
|31
|
14
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|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
15
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|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
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16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
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|Венеция
|25
|5
|7
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|Дженоа
|26
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|13
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
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Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
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|6.01
|22:45
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|22:45
|
Ювентус – Наполи
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