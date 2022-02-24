Гасперини: «Надеюсь, английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги, уничтожат систему видеоповторов»

Главный тренер «Аталанты» поделился мнением о системе видеоповторов ВАР в футболе.

«Я все еще зол. Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. Их используют в очевидных ситуациях, которые в результате становятся спорными.

Надеюсь, английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги Европы, так же уничтожат систему видеоповторов», — сказал Гасперини Sky Sport Italia.