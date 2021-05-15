Браим Диас заявил, что чувствует себя счастливым в «Милане»
09:39
Полузащитник Браим Диас, выступающий за «Милан» на правах аренды из «Реала», заявил, что счастлив в итальянском клубе.
«Такой клуб, как «Милан», должен играть в Лиге чемпионов. Это важное соревнование, для нас попадание туда очень много значит. В детстве мы все мечтали играть в Лиге чемпионов. Я очень счастлив в «Милане». Это великий клуб, который располагается в прекрасном городе. Фанаты очень вдохновляют меня, поэтому тут так приятно играть. Теперь мы должны порадовать их и попасть в Лигу чемпионов», — приводит Football Italia слова Диаса.
В сезоне-2020/21 Диас провел 37 матчей за «Милан», на счету 21-летнего испанца 7 голов и 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170653/brahim-im-happy-milan
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