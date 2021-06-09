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Сарри в среду станет тренером «Лацио»

04:40
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Бывший тренер «Ювентуса», «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри возглавит «Лацио». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцил, в среду, 9 июня, о назначении будет объявлено официально.

Ранее появилась информация, что соглашение с Сарри будет рассчитано на два года. Зарплата составит три миллиона евро в год, не считая бонусов. Премия за выход в Лигу чемпионов составляет почти миллион евро.

62-летний специалист был уволен из «Ювентуса» после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии. Также он выиграл Лигу Европы с «Челси».

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