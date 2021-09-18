Райола высказался о будущем Ибрагимовича в «Милане»
Мино Райола, агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича высказался о будущем футболиста.
«Посмотрим, чего Златан захочет в следующем июне. Он всегда принимает решение от года к году, так что тут никакой спешки нет. Конечно же, в день, когда Ибрагимович почувствует, что больше не является ключевым игроком команды, он завершит карьеру и начнет новую главу в жизни в качестве директора клуба», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Райолы.
Zlatan Ibrahimovic future. Mino Raiola: «We'll see what Zlatan wants to do in June. He always decides year by year, there's no rush. For sure, the day he won't feel as key player for the team, Ibra will retire and start a new chapter as club director». ??? #ACMilan #Ibra— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2021
Ибрагимович выступает за «Милан» с января 2020 года. В нынешнем сезоне 39-летний швед принял участие в 1 матче, сейчас игрок восстанавливается от травмы. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
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