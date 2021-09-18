Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо продлит контракт с клубом, сообщает Goal.
По сведениям источника, руководство туринского клуба готово продлить соглашение с 33-летним колумбийцем до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Куадрадо провел 40 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 19 результативных передач. Текущий контракт игрока действует до лета 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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