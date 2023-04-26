Леау отказал «Реалу» и «Челси» и продлит контракт с «Миланом»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау отказался от перехода в «Челси» и «Реал», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 23-летний португалец собирается продлить контракт с «россонери».

В интервью Sky Леау рассказывал, что хочет остаться в «Милане».

В текущем сезоне игрок провел 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.