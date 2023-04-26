Дибала: «Рассказал Роналду, что ненавидел его, так как поддерживал Месси»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал об отношениях с экс-одноклубником по «Ювентусу» Криштиану Роналду.

«Помню, когда-то мы летели на самолете, и Криштиану сел рядом со мной. У нас состоялся диалог о футболе и не только. И я рассказал ему, что ненавидел его раньше, так как всегда поддерживал Месси. Мы посмеялись над этим. Хочу сказать, что у меня были хорошие отношения с Роналду», — цитирует Дибалу DAZN.

Дибала играет за римскую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча за «волков», забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.