Дибала: «Рассказал Роналду, что ненавидел его, так как поддерживал Месси»
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал об отношениях с экс-одноклубником по «Ювентусу» Криштиану Роналду.
«Помню, когда-то мы летели на самолете, и Криштиану сел рядом со мной. У нас состоялся диалог о футболе и не только. И я рассказал ему, что ненавидел его раньше, так как всегда поддерживал Месси. Мы посмеялись над этим. Хочу сказать, что у меня были хорошие отношения с Роналду», — цитирует Дибалу DAZN.
Дибала играет за римскую команду с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча за «волков», забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|
5
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|
6
|Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|
7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|
11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|
12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|- : -
|29.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|- : -
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|- : -
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|- : -
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|- : -
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|29
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|22
|1
|0