Леау: «Я хочу остаться в «Милане», но есть кое-что, что нужно решить»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал возможное продление контракта.

«Да, я хочу остаться здесь, в «Милане», но есть кое-что, что нужно решить. У меня все еще контракт еще на один год, мы ведем переговоры. Я чувствую себя в «Милане» как дома. Я так счастлив быть здесь», — приводит слова Леау Sky.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.