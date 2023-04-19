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Леау: «Я хочу остаться в «Милане», но есть кое-что, что нужно решить»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал возможное продление контракта.

«Да, я хочу остаться здесь, в «Милане», но есть кое-что, что нужно решить. У меня все еще контракт еще на один год, мы ведем переговоры. Я чувствую себя в «Милане» как дома. Я так счастлив быть здесь», — приводит слова Леау Sky.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел 40 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

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