Президенты «Ювентуса» и «Лацио» поспорили из-за коронавируса на заседании о судьбе серии А

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и Клаудио Лотито, занимающий аналогичную должность в «Лацио», вступили в спор во время заседания, посвященного обсуждению судьбы сезона-2019/20 в серии А, на котором в том числе рассматривалась возможность досрочного завершения чемпионата, сообщает Tuttosport.

— Вы видели данные? Эпидемия отступает! Я знаю это, потому что общаюсь с экспертами, которые находятся на передовой, а не с врачами футбольных клубов, — приводит издание слова Лотито.

— Ну конечно, теперь вы стали опытным вирусологом, — ответил Агнелли в шутливой манере.

После 26 туров чемпионата Италии-2019/20 «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице с 63 очками, «Лацио» идет на второй строчке, отставая от «бьяконери» на одно очко. Серия А приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Руководители клубов не стали принимать никаких действий, пока правительство Италии не выступит с особыми указаниями.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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