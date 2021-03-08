Президент «Ювентуса» заявил, что клубы должны отталкиваться от желаний болельщиков

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, как изменился футбол в период пандемии коронавируса.

«Совместная работа позволила нам завершить сезон-2019/2020 и начать следующий. Но проблемы, связанные с коронавирусом еще остались. Футбол должен измениться. Болельщиков все еще нет на стадионах. Нельзя воспринимать их как должное.



Нужно работать над организацией зрелищных матчей, иначе мы потеряем своих фанатов. Поэтому мы обсуждаем с УЕФА это направление. Мы должны поставить болельщиков в центр внимания. Текущая система не подходит для современных фанатов », — цитирует Аньелли Football Italia.