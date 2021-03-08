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Защитнику «Наполи» потребуется операция на колене

14:44
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Защитник «Наполи» Фаузи Гулям получил серьезную травму левого колена. 30-летнему игроку сборной Алжира потребуется операция, сообщает Football Italia.

Первоначальный диагноз определил у него небольшое повреждение связок. Однако повторное обследование выявило более серьезную травму, которая требует хирургического вмешательства.

В прошлом сезоне Гулям получил две серьезных травмы правого колена.

В нынешнем сезоне он успел провести 11 матчей в серии А.

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