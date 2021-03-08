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«Интер» — «Аталанта»: где смотреть и во сколько начало игры

21:00
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (справа). Фото ФК «Аталанта»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (справа). Фото ФК «Аталанта»
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Сегодня, 8 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

«Аталанта» не обыгрывала соперника с ноября 2018 года. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук провел за клуб в этом сезоне 23 матча во всех турнирах и забил 5 мячей.

Следить за матчем «Интер» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Интер» — «Аталанта»

Интер — Аталанта

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