Президент «Ювентуса»: «Наш клуб твердо намерен доиграть сезон»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что его клуб выступает за возобновление сезона-2019/20.

— Хочу подчеркнуть один важный момент, — цитирует Tuttosport Аньелли. — Я не сторонник общения со СМИ и предпочитаю тишину, но нынешняя ситуация может создать прецедент, из-за которого позицию «Юве» могут неверно истолковать. Я заявляю, что «Ювентус» твердо намерен доиграть сезон-2019/20. Мы начнем тренировки с 18 мая, а в июне возобновятся матчи — так у нас будет время доиграть сезон с учетом требований УЕФА.

Сезон-2019/20 в Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 205 463 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 967 летальных исходов, выздоровели 75 945 человек.