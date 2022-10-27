Президент «Лацио» заявил, что клуб не будет продавать Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что не собирается продавать полузащитника Сергея Милинковича-Савича, а собирается предложить 27-летнему сербу новый контракт.

«Я не буду продавать Милинковича-Савича, я предложу ему продление [контракта]. Повторяю, сейчас он стоит 120 миллионов евро, и каждый месяц цена растет», — цитирует Лотито Il Messaggero.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 15 матчей за «Лацио», 4 гола и 7 результативных передач.