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Президент «Лацио» заявил, что клуб не будет продавать Милинковича-Савича

Руслан Минаев
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что не собирается продавать полузащитника Сергея Милинковича-Савича, а собирается предложить 27-летнему сербу новый контракт.

«Я не буду продавать Милинковича-Савича, я предложу ему продление [контракта]. Повторяю, сейчас он стоит 120 миллионов евро, и каждый месяц цена растет», — цитирует Лотито Il Messaggero.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 15 матчей за «Лацио», 4 гола и 7 результативных передач.

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 Рома 11 7 1 3 13-10 22
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 Интер 11 7 0 4 22-17 21
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 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
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 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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