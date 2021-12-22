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Шевченко похвалил игроков «Дженоа» за характер после матча с «Аталантой»

03:07
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча 19-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:0).

«Нам нужно было показать характер, — цитирует специалиста Football Italia. — Мы великолепно отреагировали и показали отличный дух. Команда хочет сражаться за результат, и у нее есть сердце, что она и показала сегодня.

Состояние поля не помогло «Аталанте». Сегодня ребята сделали то, о чем я их просил. Мы можем играть лучше, особенно в атаке, где нам не хватало остроты и физических качеств. Но я доволен тем, то мы сделали сегодня".

«Аталанта» набрала 38 очков и занимает четвертое место. У «Дженоа» 11 очков и 18-я позиция.

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Евгений Петров все материалы автора

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