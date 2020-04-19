Президент «Брешиа», зараженный коронавирусом, настаивает на том, что его команда сезон не доиграет

Президент «Брешиа» Массимо Челлино, который сдал положительный тест на коронавирус, уверен, что сезон в чемпионате Италии не будет доигран. По его словам, это невозможно в нынешних условиях.

— Меня лига спрашивала, готов ли я играть на нейтральном поле, — цитирует Tuttosport Челлино. — Я ответил, что не готов никуда ехать. Сезон должен закончиться. И мы не можем выходить за рамки 30 июня. Я слышу разговоры о сентябре и октябре. Но это безумие.

Для клубов из первой десятки серии А предусмотрены 180 миллионов евро. Эти бонусы уже внесены клубами в баланс. Если сезон не закончится и Sky не заплатит за телеправа, что случится с клубами, которые уже потратили эти деньги? Я прошу руководителей лиги и федерации взять на себя ответственность, потому что в следующем году мы рискуем получить 10 обанкротившихся клубов в серии А.