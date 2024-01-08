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Капелло оценил игру Миранчука в матче против «Ромы»: «Играет очень хорошо!»

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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Миранчук играет очень хорошо. Вот почему он всегда играет в последних матчах», — сказал Капелло корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.

Алексей Миранчук
Фабио Капелло
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
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Семин назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
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 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
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 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
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 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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