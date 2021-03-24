Правнук Бенито Муссолини подписал контракт с «Лацио»

Романо Флориани Муссолини, правнук бывшего председателя Совета министров Италии и дуче Италии Бенито Муссолини, подписал профессиональный контракт с «Лацио». Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram 23 марта.

«Я рад подписать свой первый профессиональный контракт с «Лацио» и провести в этой футболке еще три года», — говорится в сообщении.

18-летний футболист выступает на позиции правого защитника. В текущем сезоне он провел девять матчей за юношеские команды «Лацио» и сделал один результативный пас.