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Правнук Бенито Муссолини подписал контракт с «Лацио»

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Романо Флориани Муссолини. Фото thelaziali.com.
Романо Флориани Муссолини. Фото thelaziali.com.
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Романо Флориани Муссолини, правнук бывшего председателя Совета министров Италии и дуче Италии Бенито Муссолини, подписал профессиональный контракт с «Лацио». Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram 23 марта.

«Я рад подписать свой первый профессиональный контракт с «Лацио» и провести в этой футболке еще три года», — говорится в сообщении.

18-летний футболист выступает на позиции правого защитника. В текущем сезоне он провел девять матчей за юношеские команды «Лацио» и сделал один результативный пас.

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