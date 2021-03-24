Полузащитник Эшли Янг покинет «Интер» по окончании сезона-2020/21, сообщает журналист Николо Шира у себя в Twitter.

По информации источника, 35-летний футболист не будет продлевать контракт с итальянским клубом и может вернуться в чемпионат Англии.

Ashley #Young will leave #Inter (his contract expires in June) at the end of the season. The fullback could comeback to Premier League. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) March 24, 2021

Янг перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. В сезоне-2020/21 англичанин провел 27 матчей в составе «нерадзурри», на его счету 2 результативных передачи.