«Ливорно» на грани банкротства, с клуба сняли три очка за долги

Итальянскому «Ливорно» грозит банкротство, сообщает 23 марта Football Italia. Клуб испытывает финансовые проблемы. Сейчас команда выступает в серии С.

С «Ливорно» сняли три очка за долги по зарплате. Клуб не рассчитался вовремя с несколькими игроками и другими работниками за июнь, июль и август 2020 года.

В последний раз «Ливорно» выступал в серии А в сезоне-2013/14. Высшее достижение команды — два вторых места в чемпионате Италии (в 1920 и 1943 годах).