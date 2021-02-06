Пранделлли после поражения от «Интера» заявил, что «Фиорентине» нужно думать о сохранении прописки в серии А

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли отметил, что команде нужно поскорее забыть поражение от «Интер» (0:2). По его мнению, нужно думать о сохранении происки в серии А.

— У нас была хорошая реакция на первый гол, но после второго стали слишком много открываться, — цитирует Sky Sport Italia Пранделли. — Но мы должны признать силу команды, у которой есть техника, мощь и глубина состава. «Интер» заслужил победу".

Все зависит от нас. Если мы осознаем свои возможности, сможем сыграть хорошие матчи. Теперь надо поскорее забыть об этой игре и подумать о следующем противостоянии. Мы должны думать о спасении, точка.