Потрясающая атмосфера на встрече футболистов «Аталанты» с болельщиками клуба
Футболисты «Аталанты» после заключительного тура чемпионата Италии против «Милана» (0:2) встретились с болельщиками клуба.
Игроки и тренерский штаб поблагодарили болельщиков за поддержку команды.
«Еще один сумасшедший сезон завершился. Спасибо президенту, спасибо игрокам и спасибо вам, болельщикам «Аталанты». Вы всегда заставляли нас чувствовать вашу любовь и вашу страсть, даже если вы не могли присутствовать на стадионе физически!» — говорится в сообщении.
Si chiude cos? un'altra stagione meravigliosa ?— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 23, 2021
Grazie Presidente, grazie Mister, grazie ragazzi e grazie a VOI, Atalantini, che nonostante non abbiate potuto essere presenti fisicamente ci avete sempre fatto sentire il vostro calore e il vostro supporto!??#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/RxpsVJNPtw
«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Команда из Бергамо могла стать серебряным призером Италии, если бы не проиграла «Милану».
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