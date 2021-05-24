Потрясающая атмосфера на встрече футболистов «Аталанты» с болельщиками клуба

Футболисты «Аталанты» после заключительного тура чемпионата Италии против «Милана» (0:2) встретились с болельщиками клуба.

Игроки и тренерский штаб поблагодарили болельщиков за поддержку команды.

«Еще один сумасшедший сезон завершился. Спасибо президенту, спасибо игрокам и спасибо вам, болельщикам «Аталанты». Вы всегда заставляли нас чувствовать вашу любовь и вашу страсть, даже если вы не могли присутствовать на стадионе физически!» — говорится в сообщении.

Si chiude cos? un'altra stagione meravigliosa ?

Grazie Presidente, grazie Mister, grazie ragazzi e grazie a VOI, Atalantini, che nonostante non abbiate potuto essere presenti fisicamente ci avete sempre fatto sentire il vostro calore e il vostro supporto!??#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/RxpsVJNPtw — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 23, 2021

«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Команда из Бергамо могла стать серебряным призером Италии, если бы не проиграла «Милану».