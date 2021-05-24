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Потрясающая атмосфера на встрече футболистов «Аталанты» с болельщиками клуба

02:18
Игроки «Аталанты». Фото ФК «Аталанта»
Игроки «Аталанты». Фото ФК «Аталанта»
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Футболисты «Аталанты» после заключительного тура чемпионата Италии против «Милана» (0:2) встретились с болельщиками клуба.

Игроки и тренерский штаб поблагодарили болельщиков за поддержку команды.

«Еще один сумасшедший сезон завершился. Спасибо президенту, спасибо игрокам и спасибо вам, болельщикам «Аталанты». Вы всегда заставляли нас чувствовать вашу любовь и вашу страсть, даже если вы не могли присутствовать на стадионе физически!» — говорится в сообщении.

«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Команда из Бергамо могла стать серебряным призером Италии, если бы не проиграла «Милану».

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