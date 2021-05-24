Роналду после выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов опубликовал фото с пальцем у рта

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после матча заключительного тура чемпионата Италии против «Болоньи» (4:1).

36-летний португалец выложил свое черно-белое фото с пальцем у рта, а также командное фото в раздевалке. Форвард остался в запасе на игру с «Болоньей».

Благодаря победе над «Болоньей» и ничейного результата в матче «Наполи» — «Верона» (1:1) «Ювентус» занял четвертое место в серии А и вышел в Лигу чемпионов.