Владелец «Наполи» сообщил, что Гаттузо покинет клуб
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил об уходе главного тренер Дженнаро Гаттузо.
«Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Благодарю за труд и желаю успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю жену и детей», — написал Де Лаурентис в Twitter.
Гаттузо возглавлял «Наполи» с 11 декабря 2019 года. Под его руководством неаполитанцы стали обладателями Кубка Италии.
Сезон-2020/21 «Наполи» закончил на пятом месте в серии А и в последнем туре упустил путевку в Лигу чемпионов.
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