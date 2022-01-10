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«Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин вышел на замену во втором тайме

20:51
Александр Кокорин. Фото firenzeviola.it
Александр Кокорин. Фото firenzeviola.it
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«Торино» обыграл «Фиорентину» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Йосип Брекало. Также отличились Уилфрид Синго и Антонио Санабрия.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме. На 73-й минуте он заменил Душана Влаховича.

«Торино» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Фиорентины» 32 очка и шестая позиция.

Италия. Серия А. 21-й тур
10 янв, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
4:0
Фиорентина
Голы
Синго, 19 (1:0), Брекало, 23 (2:0), Брекало, 31 (3:0), Санабрия, 58 (4:0)
Торино
Джемелло Бремер Родригес Синго (Зима, 87 ) Джиджи Войвода Лукич Прат (Побега, 79 ) Мандрагора Брекало (Пьяца, 79 ) Санабрия (Варминг, 87 )
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта (Игор, 46) Бираги Миленкович Одриосола Бонавентура Кастровилли (Мале, 74) Торрейра Кальехон (Сапонара, 46) Влахович (Кокорин, 73) Гонсалес (Иконе, 78)
Предупреждения
Джиджи 30, Войвода 55  -  Мартинес Куарта 13, Игор 62
Судьи
Маринелли

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Евгений Петров все материалы автора

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