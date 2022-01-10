«Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин вышел на замену во втором тайме

«Торино» обыграл «Фиорентину» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Йосип Брекало. Также отличились Уилфрид Синго и Антонио Санабрия.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме. На 73-й минуте он заменил Душана Влаховича.

«Торино» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Фиорентины» 32 очка и шестая позиция.