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Пьяца покинет «Ювентус» летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца покинет туринский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, интерес к 27-летнему хорвату проявляет «Салернитана».

В прошедшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Торино», за который забил три мяча в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт Пьяцы с «Юветусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1539778904327585792
Марко Пьяца
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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Торино – Рома
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21.05 21:45
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Фиорентина – Ювентус
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22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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