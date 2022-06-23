Пьяца покинет «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца покинет туринский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, интерес к 27-летнему хорвату проявляет «Салернитана».

В прошедшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Торино», за который забил три мяча в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт Пьяцы с «Юветусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.