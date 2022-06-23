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Чалханоглу: «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в серии А»

Чалханоглу заявил, что Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в серии А
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу раскритиковал нападающего «Милан» Златана Ибрагимовича.

Напомним, что по итогам прошедшем сезоне «россонери» выиграли серию А. Во время чемпионского парада 40-летний швед скандировал оскорбления в адрес 28-летнего турка, перешедшего в 2021 году из «Милана» в стан «нерадзурри».

«Ибрагимовичу 40 лет, а не 18, — приводит слова Чалханоглу Fanatik со ссылкой на Tivibu Spor. — Я бы не стал делать такие вещи в возрасте Златана. Ему просто нравится быть в центре внимания. «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в серии А. Он почти не играл, но делает все, чтобы быть в центре внимания«.

По мнению полузащитника, подобный поступок не красит нападающего.

«Некрасиво это со стороны человека, который регулярно звонил мне, приглашал поужинать или покататься на мотоцикле, когда я был в «Милане». Ибрагимович написал обо мне в своей книге. Златан должен был что-то написать, иначе это были бы пустые страницы. Лучше не заморачиваться на этот счет, честно говоря», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Ибрагимович забил 8 мячей в 23 матчах серии А.

Источник: https://www.fanatik.com.tr/hakan-calhanoglu-galatasaraya-transferim-icin-fatih-terim-beni-ikna-edebilir-2288695
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 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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