Чалханоглу: «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в серии А»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу раскритиковал нападающего «Милан» Златана Ибрагимовича.

Напомним, что по итогам прошедшем сезоне «россонери» выиграли серию А. Во время чемпионского парада 40-летний швед скандировал оскорбления в адрес 28-летнего турка, перешедшего в 2021 году из «Милана» в стан «нерадзурри».

«Ибрагимовичу 40 лет, а не 18, — приводит слова Чалханоглу Fanatik со ссылкой на Tivibu Spor. — Я бы не стал делать такие вещи в возрасте Златана. Ему просто нравится быть в центре внимания. «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в серии А. Он почти не играл, но делает все, чтобы быть в центре внимания«.

По мнению полузащитника, подобный поступок не красит нападающего.

«Некрасиво это со стороны человека, который регулярно звонил мне, приглашал поужинать или покататься на мотоцикле, когда я был в «Милане». Ибрагимович написал обо мне в своей книге. Златан должен был что-то написать, иначе это были бы пустые страницы. Лучше не заморачиваться на этот счет, честно говоря», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Ибрагимович забил 8 мячей в 23 матчах серии А.