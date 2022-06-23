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Сегодня, 03:47

Чемпион мира-2006 Оддо покинет пост главного тренера «Падовы»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Оддо.
Фото «Падова»

Главный тренер «Падовы» Массимо Оддо покинет свой пост, сообщает La Casa Di C.

По сведениям источника, стороны договорились не продлевать контракт, который истекает 30 июня 2022 года. 46-летний специалист возглавлял команду серии C с февраля 2022-го.

Оддо в качестве защитника сборной Италии стал чемпионом мира в 2006 года.

«Падова» по итогам минувшего сезона дошла до финала плей-офф за выход в серию B, где по сумме двух игр уступила «Палермо».

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