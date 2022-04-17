Полузащитник Сенси может покинуть «Интер» летом

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси может сменить клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

26-летний футболист, который в этом сезоне выступает за «Сампдорию» на правах аренды, не входит в планы «нерадзурри» на следующий сезон. «Интер» готов продать Сенси после открытия трансферного окна.

В услугах хавбека заинтересована «Монца», которая предпримет попытку подписания игрока, если оформит повышение в серию А по итогам текущего сезона.

Сенси отыграл 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне, забив два гола.