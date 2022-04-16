«Ювентус» сыграет с «Болоньей», «Наполи» проведет матч с «Ромой» в чемпионате Италии

Матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу. «Наполи» сыграет с «Ромой» и другие встречи.

15 апреля, пятница

16 апреля, суббота

18 апреля, понедельник

Чемпионат Италии по футболу: новости и статьи, турнирная таблица и статистика команд, обзоры и фото матчей серии А