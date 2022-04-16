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Серия А, расписание и результаты матчей 33-го тура: «Ювентус» примет дома «Болонью», «Наполи» — «Рома» и другие игры

«Ювентус» сыграет с «Болоньей», «Наполи» проведет матч с «Ромой» в чемпионате Италии
Читать «СЭ» в
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу. «Наполи» сыграет с «Ромой» и другие встречи.

15 апреля, пятница

Италия. Серия А. 33-й тур
15 апр, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
1:3
Интер
Голы
Брозович, 31 (0:1), Мартинес, 73 (0:2), Маджоре, 88 (1:2), Санчес, 90+4 (1:3)
Специя
Проведель Реца (Феррер, 37) Кивер Бастони (Верде, 60) Амиан Эрлич Николау Коваленко (Агудело, 46) Маджоре Манай (Нзола, 60, Антист, 70) Гьяси
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) Д`Амброзио Шкриньяр Бастони (де Врей, 82) Хакан Чалханоглу (Видаль, 75) Барелла Брозович Джеко (Санчес, 60) Перишич Корреа (Мартинес, 60)
Предупреждения
Бастони 10’, Николау 86’  - 
Судьи
Мареска (Италия)
Италия. Серия А. 33-й тур
15 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:0
Дженоа
Голы
Леан, 11 (1:0), Мессиас, 87 (2:0)
Милан
Меньян Эрнандес Калюлю Томори Габбиа (Крунич, 74) Беннасер (Балло-Туре, 86) Тонали Кессье Жиру (Ребич, 62) Леан (Диас, 86) Салемакерс (Мессиас, 61)
Дженоа
Сиригу Бани (Эрнани, 90+1) Васкес Хефти Эстигор Амири (Гудмундссон, 72) Френдруп (Йебоа, 72) Бадель Гальдамес Пикколи (Мелегони, 55) Экубан (Дестро, 55)
Предупреждения
Тонали 84’  -  Йебоа 80’, Гудмундссон 90+4’
Судьи
Киффи (Италия)

16 апреля, суббота

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 15:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Салернитана
Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 15:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Эмполи
Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 17:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Венеция
Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 19:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Торино

18 апреля, понедельник

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома
Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Верона

Чемпионат Италии по футболу: новости и статьи, турнирная таблица и статистика команд, обзоры и фото матчей серии А

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Футбол
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 - : -
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 - : -
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 - : -
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
 - : -
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 22
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 27 1 5
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