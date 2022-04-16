Серия А, расписание и результаты матчей 33-го тура: «Ювентус» примет дома «Болонью», «Наполи» — «Рома» и другие игры
«Ювентус» сыграет с «Болоньей», «Наполи» проведет матч с «Ромой» в чемпионате Италии
Матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу. «Наполи» сыграет с «Ромой» и другие встречи.
15 апреля, пятница
16 апреля, суббота
18 апреля, понедельник
Чемпионат Италии по футболу: новости и статьи, турнирная таблица и статистика команд, обзоры и фото матчей серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|
6
|Лацио
|32
|16
|7
|9
|64-47
|55
|
7
|Фиорентина
|31
|16
|5
|10
|52-40
|53
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|32
|12
|10
|10
|58-52
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|31
|10
|9
|12
|35-30
|39
|
13
|Болонья
|31
|10
|7
|14
|34-44
|37
|
14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|32
|8
|5
|19
|39-54
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|31
|3
|7
|21
|23-71
|15
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|1 : 3
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|2 : 0
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|9
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|27
|1
|5
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