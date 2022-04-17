Дель Пьеро впервые с 2012 года посетил матч «Ювентуса»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро впервые с 2012 года посетил домашний матч туринцев, сообщает Sky Sport Italia. Команда играла против «Болоньи» (1:1) в 33-м туре серии А.

Футболист не был на «Альянц Стадиум» после своего ухода из клуба в 2012 году, когда болельщики аплодировали ему стоя.

В составе «Ювентуса» он играл с 1993 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 289 голов.