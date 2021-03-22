Капелло отметил сложность управления игроками в современном мире

Бывший главный тренер сборной Италии Фабио Капелло заявил, что в нынешнее время сложно управлять футболистами.

«Для тренера имеет значение общение с игроками на поле и за его пределами. Это помогает сохранять хорошие отношения с футболистами. Это доверие. Тренер должен иметь лидерские качества, так как игроки всегда наблюдают, изучают вас.



С появлением социальных сетей стало намного сложнее управлять игроками, командой. Все иначе. Есть жены, семьи, которые в социальных сетях могут повлиять на подготовку к матчу или на весь чемпионат в случае своего вмешательства», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.