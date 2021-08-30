Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Полузащитник «Лацио» перешел в «Венецию» на правах аренды

19:40
Теги:

«Лацио» на официальном сайте объявил, что полузащитник Софьян Кийен 30 августа перешел в «Венецию».

Новичок серии А взял 23-летнего игрока в аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Кийен играл за «Салернитану» на правах аренды. Он провел в серии В 13 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Отъезд Влашича и Норманна — очередной удар по РПЛ. Российский футбол продолжает падение
«Чемпионка среди незрячих сама заполняет документы и переливает жидкость на допинг-контроле. Как так получается — не знаю»
Украинский паралимпиец проигнорировал россиян на церемонии награждения. Новый скандал в Токио
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд