Полузащитник «Лацио» перешел в «Венецию» на правах аренды

«Лацио» на официальном сайте объявил, что полузащитник Софьян Кийен 30 августа перешел в «Венецию».

Новичок серии А взял 23-летнего игрока в аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Кийен играл за «Салернитану» на правах аренды. Он провел в серии В 13 матчей и сделал 1 голевую передачу.