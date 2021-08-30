Полузащитник «Лацио» перешел в «Венецию» на правах аренды
19:40
«Лацио» на официальном сайте объявил, что полузащитник Софьян Кийен 30 августа перешел в «Венецию».
Новичок серии А взял 23-летнего игрока в аренду с опцией выкупа.
В прошлом сезоне Кийен играл за «Салернитану» на правах аренды. Он провел в серии В 13 матчей и сделал 1 голевую передачу.
Читайте также
«Чемпионка среди незрячих сама заполняет документы и переливает жидкость на допинг-контроле. Как так получается — не знаю»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю