«Милан» сделал предложение «Аталанте» о трансфере Миранчука

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, сообщает 30 августа сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, «Милан» сделал официальное предложение по россиянину. При этом отмечается, что клуб из Бергамо вряд ли согласится продать его. Также «Милан» рассматривает и другие варианты — Адам Унас («Наполи») и Жуниор Мессиас («Кротоне»).

25-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел два матча за «Аталанту» в серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.