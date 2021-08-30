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Адли прилетел в «Милан»

17:55
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Полузащитник «Бордо» Ясин Адли прибыл в Милан. Пресс-служба клуба поприветствовала игрока, опубликовав видео в Instagram-аккаунте «Милана».

Итальянский клуб предложил 10 миллионов евро за 21-летнего француза. При этом хавбек останется в «Бордо», в котором отыграет текущий сезон на правах аренды.

В текущем сезоне французской лиги 1 сезона 2020/21 Адли сыграл четыре матча, но не отметился результативными действиями.

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