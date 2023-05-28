Барелла об игре «Интера»: «Сезон взлетов и падений»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал игру «нерадзурри» в этом сезоне.

«Я провел сезон из взлетов и падений, у меня были матчи, в которых я мог выступить лучше. Надеюсь, что еще смогу реально помочь команде в оставшихся матчах. Сейчас думаем о матче с «Торино», потом будет еще один финал», — приводит FCInter1908 слова Бареллы.

В этом сезоне «Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии. В заключительном туре чемпионата Италии команда сыграет с «Торино» 4 июня. «Интер» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками.

10 июня «нерадзурри» сыграют в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».