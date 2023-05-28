Барелла об игре «Интера»: «Сезон взлетов и падений»
Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал игру «нерадзурри» в этом сезоне.
«Я провел сезон из взлетов и падений, у меня были матчи, в которых я мог выступить лучше. Надеюсь, что еще смогу реально помочь команде в оставшихся матчах. Сейчас думаем о матче с «Торино», потом будет еще один финал», — приводит FCInter1908 слова Бареллы.
В этом сезоне «Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии. В заключительном туре чемпионата Италии команда сыграет с «Торино» 4 июня. «Интер» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками.
10 июня «нерадзурри» сыграют в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|
2
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|
3
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|
9
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|
10
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|
11
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|2 : 2
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|3 : 2
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|0 : 4
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 1
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|3 : 2
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|22
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6