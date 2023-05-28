Индзаги: «Надеемся, что все игроки «Интера» будут доступны в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги 37-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (3:2).

«Я очень доволен и счастлив. Я похвалил ребят, потому что это был самый важный матч за последнее время. Очень важно играть агрессивно, как сегодня. Будет необходимо отдохнуть, потому что мы потратили много. Нам нужно восстановить энергию, но это нормальные вещи. Мы надеемся, что все будут доступны. Шкриньяр в финале Лиги чемпионов? Посмотрим, со следующей недели он вернется, чтобы тренироваться с нами. У Д'Амброзио была небольшая проблема, даже Корреа не в лучшей форме», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке — 61 очко.

В заключительном туре «Интер» сыграет с «Торино» 4 июня, «Аталанта» встретится с «Монцей» в этот же день.