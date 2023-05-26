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Сегодня, 08:55

Серия А, 37-й тур: «Фиорентина» сыграет с «Ромой», «Ювентус» — «Милан»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Пауло Дибала.
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Матчи 37-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» на своем поле примет «Милан» и другие встречи.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции игр серии А.

Италия. Серия А. 37-й тур
26 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Сассуоло
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Удинезе
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Торино
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Аталанта
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 13:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Эмполи
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Наполи
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
Лечче
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Кремонезе
Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

Чемпионат Италии: новости и статьи, статистика и турнирная таблица, фото и обзоры матчей.

Футбол
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 - : -
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
27.05 16:00
Специя – Торино
 - : -
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 - : -
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 - : -
28.05 16:00
Монца – Лечче
 - : -
28.05 19:00
Лацио – Кремонезе
 - : -
28.05 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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