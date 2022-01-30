Полузащитник Артур не покинет «Ювентус» этой зимой

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело продолжит выступать за туринский клуб как минимум до конца текущего сезона, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер «старой синьоры» Макссимилиано Аллегри определил 25-летнего бразильца в качестве «неприкосновенного» игрока и недоступного для трансфера в январе.

В сезоне-2021/22 Артур провел 15 матчей за «Ювентус», на его счету 1 результативная передача. Портал Trasnfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.