В «Аталанте» сделали заявление по поводу слухов о трансфере Миранчука в «Лацио»
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно.
«Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — сказал Сартори «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет заполучить Миранчука, сам 26-летний игрок тоже согласен перейти в римский клуб.
В нынешнем сезоне россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
|Рома
|23
|12
|2
|9
|40-30
|38
|
7
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
Новости