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30 января, 23:46

В «Аталанте» сделали заявление по поводу слухов о трансфере Миранчука в «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Миранчук (с мячом).
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно.

«Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — сказал Сартори «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет заполучить Миранчука, сам 26-летний игрок тоже согласен перейти в римский клуб.

В нынешнем сезоне россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4592717-v-atalante-sdelali-zayavlenie-po-povodu-sluhov-ob-uhode-miranchuka-v-lacio.html

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Лацио
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Ювентус

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Лацио

 6
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
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