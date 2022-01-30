В «Аталанте» сделали заявление по поводу слухов о трансфере Миранчука в «Лацио»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно.

«Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — сказал Сартори «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет заполучить Миранчука, сам 26-летний игрок тоже согласен перейти в римский клуб.

В нынешнем сезоне россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.