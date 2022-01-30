«Аякс» арендовал полузащитника «Ювентуса» Ихаттарена

«Аякс» арендовал полузащитника «Ювентуса» Мохамеда Ихаттарена, сообщается на сайте голландского клуба.

Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа. По данным СМИ, «Аякс» будет выплачивать 19-летнему футболисту зарплату в полном объеме.

Ихаттарен — воспитанник ПСВ, перешедший в «Ювентус» летом 2021 года. Туринцы сразу же отправили голландца в аренду в «Сампдорию».