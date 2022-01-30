«Аякс» арендовал полузащитника «Ювентуса» Ихаттарена
Полузащитник «Ювентуса» Ихаттарен стал игроком «Аякса»
«Аякс» арендовал полузащитника «Ювентуса» Мохамеда Ихаттарена, сообщается на сайте голландского клуба.
Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа. По данным СМИ, «Аякс» будет выплачивать 19-летнему футболисту зарплату в полном объеме.
Ихаттарен — воспитанник ПСВ, перешедший в «Ювентус» летом 2021 года. Туринцы сразу же отправили голландца в аренду в «Сампдорию».
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|5
|9
|8
|31-36
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|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
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|4
|6
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|20-40
|18
|
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|6.01
|14:30
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Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
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Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
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Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
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Ювентус – Наполи
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
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Роберто Сориано
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|1
|4
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Лацио
|20
|1
|9
|
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