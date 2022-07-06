Рейна покинул «Лацио». В составе римлян остался только третий вратарь

Рейна покинул «Лацио» и оставил римлян без голкипера

Вратарь Пепе Рейна покинул «Лацио» по истечении контракта. 39-летний испанец выступал за римлян с 2020 года, проведя за клуб 54 матча.

Таким образом, «Лацио» остался без основного и второго вратаря. В конце сезона-2021/22 клуб на правах свободного агента покинул албанец Томас Стракоша.

На данный момент в составе римлян числится только третий голкипер — литовец Мариус Адамонис, который не провел за основную команду ни одного матча.

Ранее сообщалось об интересе «Лацио» к вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге и голкиперу «Аталанты» Марко Карнесекки.