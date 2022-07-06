Хвича Кварацхелия прибыл в расположение «Наполи»
«Вперед, «Наполи». Хвича прибыл в расположение итальянского клуба
Полузащитник Хвича Кварацхелия прибыл в расположение «Наполи». Он уже получил форму команды и готов приступить к тренировкам.
«Привет. Я, наконец, здесь. Вперед, «Наполи», — поприветствовал Хвича болельщиков неаполитанского клуба.
Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.
Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.
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|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Лацио
|0
|0
|0
|0
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6
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|0
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7
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8
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|0
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9
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|0
|0
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|0
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|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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