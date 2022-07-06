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Хвича Кварацхелия прибыл в расположение «Наполи»

«Вперед, «Наполи». Хвича прибыл в расположение итальянского клуба
Иван Шитик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Наполи».

Полузащитник Хвича Кварацхелия прибыл в расположение «Наполи». Он уже получил форму команды и готов приступить к тренировкам.

«Привет. Я, наконец, здесь. Вперед, «Наполи», — поприветствовал Хвича болельщиков неаполитанского клуба.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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