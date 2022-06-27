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Сегодня, 18:44

Погба займет особняк в Италии, который раньше снимал Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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В ближайшее время полузащитник Поль Погба должен вернуться в «Ювентус». 29-летний француз перейдет в туринский клуб на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Манчестер Юнайтед».

По данным Corriere della Sera, в Турине Погба поселится в шикарном особняке, который до августа 2021 года снимал бывший форвард «Юве» Криштиану Роналду.

На вилле есть тренажерный зал, спа, бассейн, турецкая баня, сауна, четыре спальни, отдельный люкс, апартаменты для персонала, огромный парк, большой гараж, служба безопасности.

Ранее появилась информация, что новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассматривает возможность аренды в Англии особняка экс-игрока «МЮ» Поля Погба за 3,5 миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Обе забьют - да

11%

1.84
Криштиану Роналду
Поль Погба
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