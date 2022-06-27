Погба займет особняк в Италии, который раньше снимал Роналду

В ближайшее время полузащитник Поль Погба должен вернуться в «Ювентус». 29-летний француз перейдет в туринский клуб на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Манчестер Юнайтед».

По данным Corriere della Sera, в Турине Погба поселится в шикарном особняке, который до августа 2021 года снимал бывший форвард «Юве» Криштиану Роналду.

На вилле есть тренажерный зал, спа, бассейн, турецкая баня, сауна, четыре спальни, отдельный люкс, апартаменты для персонала, огромный парк, большой гараж, служба безопасности.

Ранее появилась информация, что новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассматривает возможность аренды в Англии особняка экс-игрока «МЮ» Поля Погба за 3,5 миллиона евро.