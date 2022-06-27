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«Сампдория» подпишет новый контракт с 39-летним Квальяреллой

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сампдория» продлит контракт с форвардом Фабио Квальяреллой. Стороны подпишут новое соглашение на 1 год, сообщает Calciomercato.

39-летний итальянец выступает за «Сампдорию» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи.

Квальярелла за свою карьеру также игра за «Торино», «Фиорентину», «Асколи», «Удинезе» «Ювентус» и «Наполи».

В составе «Юве» он три раза выигрывал серию А и дважды брал Суперкубок Италии.

Фабио Квальярелла
ФК Сампдория
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