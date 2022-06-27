«Сампдория» подпишет новый контракт с 39-летним Квальяреллой
«Сампдория» продлит контракт с форвардом Фабио Квальяреллой. Стороны подпишут новое соглашение на 1 год, сообщает Calciomercato.
39-летний итальянец выступает за «Сампдорию» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи.
Квальярелла за свою карьеру также игра за «Торино», «Фиорентину», «Асколи», «Удинезе» «Ювентус» и «Наполи».
В составе «Юве» он три раза выигрывал серию А и дважды брал Суперкубок Италии.
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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