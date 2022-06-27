Представители «Челси» и «Интера» завершили оформление трансфера Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку в ближайшее время официально перейдет из «Челси» в «Интер». Представители клубов завершили оформление всех бумаг, сообщает журналист Николо Скира.

В среду, 28 июня, бельгиец пройдет медосбледование, после чего о сделке будет объявлено официально.

Ранее появилась информация, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.

Сам 29-летний бельгиец согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.