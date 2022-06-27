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Сегодня, 19:12

Представители «Челси» и «Интера» завершили оформление трансфера Лукаку

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ромелу Лукаку в ближайшее время официально перейдет из «Челси» в «Интер». Представители клубов завершили оформление всех бумаг, сообщает журналист Николо Скира.

В среду, 28 июня, бельгиец пройдет медосбледование, после чего о сделке будет объявлено официально.

Ранее появилась информация, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.

Сам 29-летний бельгиец согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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