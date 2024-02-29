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29 февраля, 15:05

Итальянский журналист назвал Миранчука «важным оружием» для Гасперини

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Журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в текущем сезоне.

В январе 28-летний россиянин был признан лучшим игроком клуба из Бергамо по версии болельщиков.

«Миранчук, играя более последовательно, обрел уверенность и показал свой настоящий футбол, без страха и не впадая в депрессию из-за первой ошибки. Его можно считать одним из игроков стартового состава «Аталанты», которого Гасперини считает важным оружием. Если так будет продолжаться, то Алексей обязательно останется в клубе на следующий сезон», — цитирует Элефанте Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук принял участие в 23 матчах за «Аталанту», в которых он забил три гола и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

После 26 туров «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
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12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
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 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
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