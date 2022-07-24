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Погба получил повреждение на тренировке «Ювентуса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 29-летний француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера «бьяконери» Максимилиано Аллегри.

Предполагается, что у футболиста возникли проблемы с правым коленом, однако повреждение оценивается как несерьезное. Футболист может пропустить от 1 до 2 дней, после чего должен будет вернуться к работе с командой.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на 4 года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/24-07-2022/juve-pogba-allenamento-condizioni-4401566009157.shtml

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ТБ 2.5

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Поль Погба
ФК Ювентус
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