Погба получил повреждение на тренировке «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 29-летний француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера «бьяконери» Максимилиано Аллегри.
Предполагается, что у футболиста возникли проблемы с правым коленом, однако повреждение оценивается как несерьезное. Футболист может пропустить от 1 до 2 дней, после чего должен будет вернуться к работе с командой.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на 4 года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».
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15
|Сампдория
|0
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17
|Салернитана
|0
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18
|Лечче
|0
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|14.08
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|
Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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