«Аталанта» хочет арендовать защитника «Арсенала» Тавареша с правом выкупа

«Аталанта» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Нуну Таварешу, сообщает Sky Italia.

По данным источника, бергамаски хотят арендовать 22-летнего португальца на сезон-2022/23 с правом выкупа. Итальянский клуб уже вступил в переговоры с «канонирами».

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Марсель» и «Брайтон».

В прошлом сезоне Тавареш забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.